Чому переміг Мессі

"Золотий м'яч" вручає видання France Football. Але для визначення переможця голосують 170 спортивних журналістів з усього світу. Вони виставлять бали п'ятьом найкращим гравцям зі списку. Потім ці бали сумуються, і так визначається переможець. У 2021 році Мессі набрав 613 балів. Роберт Левандовський, який став другим – 580.

Варте уваги Мессі отримав Золотий м'яч 2021: сперечатися про це немає сенсу

Головний редактор France Football Паскаль Ферре вважає, що ця система є демократичною. Хоча зізнається, що і сам поставив Левандовського на перше місце у своєму рейтингу.

Чи має шанси Левандовський отримати "Золотий м'яч"

У 2020 році France Football вирішили не вручати "Золотий м'яч". І саме в цьому році Левандовський продемонстрував неймовірну гру, вигравши усі шість трофеїв з Баварією. І цілком міг претендувати на "Золотий м'яч".

Про те, що Левандовський мав виграти "Золотий м'яч" у 2020 році сказав і Мессі під час нагородження.

"Те, що сказав Мессі, було гарно й розумно. Та я вважаю, що нам не потрібно приймати поспішні рішення. Ми можемо подумати про це, але й повинні водночас поважати історію "Золотого м’яча", яка базується на виборах. Ми не можемо бути впевнені, чи виграв би Левандовський "Золотий м'яч" минулого року. Ми не можемо знати, тому що виборів не було. Але якщо чесно: Левандовський минулого року мав великі шанси на перемогу", – відзначив Ферре.