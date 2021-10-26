Барселона та Бока Хуніорс зіграють матч присвячений легенді Дієго Марадоні
26 жовтня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Барселони
Барселона та Бока Хуніорс вшануються пам'ять аргентинського футболіста. Клуби зіграють у Кубку Дієго Марадони.
Історичний матч
Поєдинок присвячений Дієго Марадоні, який покинув цей світ 25 листопада 2020 року, відбудеться у Саудівській Аравії. Це буде перший зіграний матч в історії Кубка Марадони.
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Протистояння заплановане на 14 грудня 2021 року. Футболісти вийдуть на поле стадіону "Мрсул Парк", який збудований у місті Ер-Ріяд.
Саме у цих двох клубах виступав легендарний аргентинець. Хоча найбільш яскравий період його кар'єри був в італійському Наполі.
Метою такого товариського поєдинку є визнання гравця, якого вважають одним з найкращих футболістів усіх часів.
Несподівана смерть Марадони: головне
- Сумна звістка сколихнула увесь футбольний світ. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за нормальне.
- Відзначимо, що після святкування свого 60-го дня народження Дієго потрапив у лікарню з крововиливом у мозку. 12 листопада аргентинцю зробили операцію та виписали додому.
- Попрощатись з футбольною легендою прийшли тисяч фанатів. Усі вони були одягнені у футболки Марадони, було багато сліз та ціле море квітів. Похоронили футболіста поруч з батьками на кладовищі Bella Vista неподалік Буенос-Айреса.
- На честь Дієго італійське Наполі, за яке виступав гравець, перейменувало рідний стадіон. В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро відкрили пам'ятник Марадоні.
- У смерті колишнього футболіста звинуватили сімох лікарів. Нібито вони неналежним чином доглядали за Дієго.