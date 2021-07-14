Італія та Аргентина ведуть перемовини

Федерації футболу Італії та Аргентини ведуть переговори про товариський матч у пам'ять про Дієго Марадону.

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Сторони перебувають на "просунутій" стадії переговорів. Гра повинна пройти у Неаполі на стадіоні, який у 2020 році перейменували у пам'ять про Марадону.

До уваги. Легенда футболу та збірної Аргентини Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року. На клубному рівні Марадона найкращі часи провів саме в Наполі.