Італія та Аргентина ведуть перемовини
Федерації футболу Італії та Аргентини ведуть переговори про товариський матч у пам'ять про Дієго Марадону.
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Сторони перебувають на "просунутій" стадії переговорів. Гра повинна пройти у Неаполі на стадіоні, який у 2020 році перейменували у пам'ять про Марадону.
- Італія та Аргентина стали найсильнішими командами на своїх континентах. У ніч з 10 на 11 липня Аргентина перемогла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Америка. "Альбіселесте" виграли трофей вперше з 1993 року та 15 раз в історії.
- Італія ж 11 липня виграла чемпіонат Європи. У фіналі Євро-2020 італійці зіграли внічию з Англію (1:1) та виграли трофей у серії пенальті. "Скуадра адзурра" здобула кубок вперше з 1968 року та вдруге в історії.
- Потенційний матч Італія – Аргентина може відбутися у 2022 році.