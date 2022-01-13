Австралія скасує візу Джоковичу перед стартом Australian Open, – ЗМІ

Сербський тенісист Новак Джокович ризикує пропустити Australian Open-2022 через відсутність вакцинації від коронавірусу. Австралійська вдала планує вдруге анулювати візу Джоковича.

Рішення по Джоковичу оголосять 14-го січня

The Age з посиланням на джерело у ліберальній партії повідомляє, що уряд Австралії хоче скасувати візу Джоковича.

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Міністр імміграції Алекс Хоук оголосить своє рішення 14-го січня. При цьому основна сітка Australian Open у Мельбурні стартує 17-го січня.

Джокович планує "битися" до останнього

Чинний дев'ятиразовий чемпіон Australian Open планує відстоювати своє право перебувати в Австралії.

Якщо візу Джоковича вдруге анулюють, то серб планує негайно оскаржити рішення. Юристи першої ракетки світу вважають, що слухання можна прискорити.

Юристи Джоковича сподіваються, що якщо суд таки відбудеться, то на вихідних.

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Джоковичу анулювали візу