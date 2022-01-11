У Джоковича знову проблеми
ЗМІ повідомляють, що влада Австралії проводить розслідування з приводу надання Новаком Джоковичем неправдивої інформації для в'їзду в країну.
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У декларації іменитого тенісиста йдеться, що до в'їзду в Австралію він протягом 2 тижнів не відвідував інші країни. Проте в цей період він встиг побувати в Іспанії.
У документі закріплено, що надання неправдивої інформації є серйозним порушенням. Воно може каратися тюремним ув'язненням терміном до 12 місяців.
Сам Джокович зазначив, що декларацію за нього заповнювала Tennis Australia.
Джоковича не впустили в Австралію: причини інциденту
- Сербський тенісист прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
- Проте спортсмена не пустили до країни, а його візу анулювали. Все через те, що у Джоковича не було щеплення проти коронавірусу.
- Серба розмістили в "імміграційному ізоляторі". Повертатися додому він не поспішав та подав апеляцію на відповідне рішення.
- 10 січня Новак виграв суд. Джокович вже навіть встиг провести перші тренування в Австралії.