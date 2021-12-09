Арум дав пораду Ломаченку перед боєм з Коммі
Джерело:FightHype
Василь Ломаченко вже прилетів у Нью-Йорк, щоб провести свій другий бій у 2021 році. Суперником українця стане Річард Коммі.
Арум: Коммі – надзвичайно небезпечний боксер
Глава Top Rank Боб Арум поділився враженням напередодні бою Ломаченко – Коммі. Промоутер українського боксера розповів трохи більше про наступного суперника Василя.
До теми Ломаченко може стати обов'язковим претендентом на бій із Камбососом у разі перемоги над Коммі
За його словами, ганець – потужний суперник, якого не слід списувати з рахунків. Арум впевнений, що його клієнту вдасться здобути другу поспіль перемогу у 2021 році.
Коммі – надзвичайно небезпечний боксер. Він дуже потужний та впевнений у собі, не дивлячись на поразку від Теофімо Лопеса. Він дасть Ломаченку гідний двобій. Але я думаю, що Василь впорається із ним,
– заявив Арум.
Пригадав промоутер поразку Коммі від Лопеса. Однак у пасиві Ломаченка теж є фіаско у бою з американцем.
Арум додав, що вони спробують знайти нових суперників українцю після поєдинку з Коммі. Якщо цього не станеться, то промоутер буде намагатись звести Василя з Шакуром Стівенсоном.
Промоутер також зазначав, що після бою з Коммі українець може стати обов'язковим претендентом на бій з Камбососом за лінією WBO. Однак для цього Ломаченку потрібно здобувати лише перемогу над Річардом.
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Ломаченко та Коммі вийдуть на ринг 11 грудня у Нью-Йорку.
- Поєдинок відбудеться на арені "Медісон-сквер-гарден". На цьому стадіоні Василь побував напередодні бою, відвідавши хокейний матч. Глядачі, які були присутні на трибунах, у перерві поєдинку мали змогу подивитись промо бою Ломаченка та після чого зустріли українця аплодисментами.
- Коммі похвалив боксера з України, додавши його у число найкращих боксерів світу.
- Український боксер наголосив, що хотів би провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом. Але зараз його увага прикута лише до бою з суперником із Гани.
- ЗМІ оприлюднювали інформацію про гонорари боксерів. Начебто Ломаченко може заробити за бій 750 тисяч доларів. Натомість бюджет Коммі поповниться 250 тисячами. Однак ці суми можуть зрости, адже все залежить від купівлі трансляцій.
- Австралієць Камбосос не збирається відвідувати бій у Нью-Йорку.