Арум: Коммі – надзвичайно небезпечний боксер

Глава Top Rank Боб Арум поділився враженням напередодні бою Ломаченко – Коммі. Промоутер українського боксера розповів трохи більше про наступного суперника Василя.

До теми Ломаченко може стати обов'язковим претендентом на бій із Камбососом у разі перемоги над Коммі

За його словами, ганець – потужний суперник, якого не слід списувати з рахунків. Арум впевнений, що його клієнту вдасться здобути другу поспіль перемогу у 2021 році.

Коммі – надзвичайно небезпечний боксер. Він дуже потужний та впевнений у собі, не дивлячись на поразку від Теофімо Лопеса. Він дасть Ломаченку гідний двобій. Але я думаю, що Василь впорається із ним,

– заявив Арум.

Пригадав промоутер поразку Коммі від Лопеса. Однак у пасиві Ломаченка теж є фіаско у бою з американцем.

Арум додав, що вони спробують знайти нових суперників українцю після поєдинку з Коммі. Якщо цього не станеться, то промоутер буде намагатись звести Василя з Шакуром Стівенсоном.

Промоутер також зазначав, що після бою з Коммі українець може стати обов'язковим претендентом на бій з Камбососом за лінією WBO. Однак для цього Ломаченку потрібно здобувати лише перемогу над Річардом.

Ломаченко – Коммі: що відомо про бій