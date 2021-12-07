Бій не з Камбососом

Боб Арум бачить у майбутньому бій Ломаченко – Стівенсон. Глава Top Rank готовий організувати поєдинок проти володаря титулу WBO.

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Він назвав протистояння проти Шакура великим поєдинком, навіть, якщо він не буде титульним.

Лома проти Шакура – ​​це бій, який я хочу організувати. Я думаю, що це відмінний поєдинок. Мені не потрібно, щоб їхній бій був титульним. Ломаченко проти Стівенсона – це великий бій на pay-per-view,

– сказав Арум.

Що відомо про Шакура Стівенсона 24-річний американський боксер. У 2016 році у Ріо став срібним призером Олімпіади. Також у його активі є "золото" юнацьких Олімпійських ігор-2014, які відбулись у Нанкіні (Китай). У червні 2021 року в Лас-Вегасі за одноголосним рішенням суддів переміг намібійського боксера Джеремії Накатили та завоював титул "тимчасового" чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.

Ломаченко хотів би повернути титули