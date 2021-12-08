Ломаченко: Камбосос – бій, який я хотів би отримати
33-річний Василь Ломаченко хоче вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Джордж Камбосос відібрав титули у Теофімо Лопеса, якими раніше володів українець.
До теми Ломаченко прилетів у США, щоб нокаутувати Коммі
Ломаченко готовий провести бій з Камбососом. Однак зараз уся увага українського боксера сконцентрована на Річарду Коммі. Про титульний бій з австралійцем Василь поговорить вже після 11 грудня.
Камбосос – бій, який я хотів би отримати. Він новий чемпіон і чудово проявив себе в поєдинку з Лопесом. Але зараз Коммі заслуговує на мою повну увагу. Це завдання, на якому я зараз повністю зосереджений. Коммі – один із найнебезпечніших бійців нашого дивізіону і зараз він стоїть на моєму шляху,
– заявив Ломаченко.
Бій Ломаченко – Коммі відбудеться у Нью-Йорку.
Українець не став називати себе найкращим боксером у цьому дивізіоні. Він довірив цю почесну місію уболівальникам. Його справа ж показувати відмінний бокс на ринзі, який подобався б фанатам.
Камбосос має титули, які приваблюють Ломаченка
- Джордж здобув яскраву перемогу над Теофімо Лопесом, який провалився вже у своєму першому захисті. Тому реванш з американцем вже не надто цікавий для українського боксера.
- Ломаченко прагне повернути в Україну чемпіонські пояси. Камбосос після поєдинку з Лопесом пообіцяв дати шанс українцю. Але згодом почав говорити про інших суперників.
- Глава Top Rank Боб Арум заявив, що хоче організувати наступний бій Ломаченка. Але промоутер назвав аж ніяк не прізвище австралійця.