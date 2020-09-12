12 вересня "Колос" та "Львів" зіграли у матчі 2 туру УПЛ. Поєдинок на оновленому стадіоні "Колос" завершився розгромною перемогою господарів.

Колос – Львів 4:0

Голи: Лисенко, 26, 47, Гавриш, 69, Ісаєнко, 90+5

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Знаменна подія для всього українського футболу відбулася в другому турі нового сезону УПЛ. Ковалівський "Колос" нарешті зіграє на рідній землі, провівши перший офіційний поєдинок на новозведеному стадіоні з однойменною назвою.

Суперником колективу Костишина сталаодна з двох команд, які ще не стартували в новому сезоні через коронавірус COVID-19. При цьому, "колоскам" вже довелося надолужувати стартову втрату очок в матчі з донецьким "Шахтарем" (1:3).

Господарі відкрили рахунок на 26-й хвилині зустрічі. Кравченко з правого флангу подав у зону перед воротарським майданчиком, де в падінні головою красиво замкнув Лисенко. Перший гол для реконструйованого стадіону Ковалівки.

Відео першого голу Лисенка

Через пару хвилин Лисенко ледь не оформив дубль. Постріл Володимира з-за меж штрафного прийшовся у праву штангу.

Все ж після перерви 32-річний Лисенко реалізував свій шанс. Його вивели в контратаку на правий фланг, але ділитися з м'ячем він більше ні з ким не став. Зсув до правого кута штрафного майданчика, і удар, з рикошетом від спини Махмутовіча, який дезорієнтував голкіпера. 2:0.

На 65-й хвилині ворота львів'ян були порожніми після невдалого перехоплення подачі з лівого флангу від Пенькова, але Костишин кивком голови не зміг відправити у них м'яч.

Згодом ковалівці зробили рахунок у матчі розгромним. Гавриш в один дотик замкнув подачу кутового з правого флангу на ближній кут воротарського у виконанні Богданова – 3:0.

На останній компенсованій хвилині "Колос" поставив крапку у матчі. Відвертий цирк в обороні львів'ян завершився четвертим взяттям воріт. Голом відзначився орендований футболіст "Динамо" Євген Ісаєнко.

У підсумку, "Колос" здобув історичну перемогу у першому матчі на оновленому стадіоні. Наразі клуб з Ковалівки посідає 6 місце в турнірній таблиці УПЛ (3 очки). ФК "Львів" з нулем і грою в запасі йде останнім.

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