Півзахисники київського "Динамо" Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні будуть виступати на правах оренди за ковалівський "Колос".

Угода між клубами розрахована на один рік, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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За підсумками дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі "Колос" вперше в своїй історії вийшов у кваліфікацію Ліги Європи. Команда Костишина обіграла "Маріуполь" (1:0) у фіналі плей-офф.

"Колос" планує зіграти в єврокубковому турнірі на власному стадіоні в Ковалівці. Команда Костишина стартує з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Що відомо про Смирного і Кравченка

21-річний Євген Смирний вже захищав кольори "Колоса" в сезоні 2019/20, завоювавши разом з командою путівку в кваліфікацію Ліги Європи. На рахунку хавбека – 5 голів в 25-ти матчах української Прем'єр-ліги.

23-річний Микита Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому "Олімпіку", взявши участь в 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.