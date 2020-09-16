У четвер, 17 вересня, український "Колос" а рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи на виїзді зіграє з грецьким "Арісом". Про найголовінше перед матчем – читайте на Спорт24.

Аріс – Колос: головне

Що: 2-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи

Де: Греція, Салоніки, "Клеантіс Вікелідіс"

Коли: 17 вересня, о 21:00

Де дивитися: телеканал "Футбол 1"

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Що відомо про "Аріс"

Підопічні німця Міхаеля Еннінга провели значну підготовку до нового сезону. При цьому стабільністю вони не відрізнялися. До того ж у чотирьох проведених спарингах греки забили лише два голи, пропустивши у відповідь один. Обігравши "Пансеррайкос" і "Ларису", "жовто-чорні" мінімально поступилися німецькому "Шальке". Потім вони розписали "суху" мирову з "Волосом".

У першому турі грецької Суперліги мешканці "Клеантіс Вікелідіс" на своєму полі виявилися сильнішими "Ламії" – 3:1. Пропустивши в першому таймі, "бог війни" продемонстрував характер і за вісімнадцять хвилин до завершення зустрічі відповів влученнями Крістіана, Гами і Бертольо.

Як справи у "Колоса"

У минулому сезоні "Колос" вперше вийшов у елітний футбольний дивізіон України (клубу всього 8 років), але відразу фінішував у верхній половині турнірної таблиці.

У фінальному раунді "Колос" зазнав 8 поразок в 10 матчах. За підсумками сезону поразок у "Колоса" вдвічі більше ніж перемог (10:20), при цьому внічию команда Руслана Костишина зіграла лише двічі. Різниця м'ячів – 33:59.

Однак в плей-офф "Колос" спочатку сенсаційно розгромив "Дніпро-1" (4:1), після чого в овертаймі дотиснув "Маріуполь" (1:0). У Кубку України ковалівці поступилися майбутньому фіналісту – "Ворсклі" (0:1).

У міжсезоння "Колос" провів всього одну гру – обіграли "Олімпік" 3:1. На старті УПЛ-2020/21 підопічні Костишина спочатку очікувано поступилися "Шахтарю" (1:3), після чого розгромили "Львів" (4:0).

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають команду Руслана Костишина аутсайдером в цьому протистоянні. На перемогу українського клубу за підсумками основного часу матчу дається коефіцієнт 4,60, на нічию – 3,52, а на перемогу "Аріса" – 1,76.

На те, що в наступний етап пройде "Колос", можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,94, тоді як на прохід "Аріса" – 1,37.

Прогноз на матч

Команди не мають єврокубкового досвіду, тому їх шанси можна розцінювати як 50 на 50. Можливо, єдиний позитивний момент для "Аріса" це те, що вони грають удома, можливо свої стіни їм допоможуть пройти далі.

"Колос" – новачок цього турніру і явно постарається скористатися цим шансом по максимуму, тому матч повинен вийти дуже цікавим. Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити хоча б по одному голу.

Переможець поєдинку вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".