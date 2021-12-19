Агуеро може повернутися до Англії: Манчестер Сіті запропонував футболісту посаду в клубі
19 грудня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:Ole
Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро може повернутися до Манчестер Сіті. Проте цього разу вже у якості посла клубу.
Агуеро наразі не відреагував
ЗМІ зазначають, що Манчестер Сіті запропонував посаду Агуеро в клубі. Аргентинський футболіст може стати послом команди.
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Проте сам Агуеро поки що не поспішає приймати пропозиції. Зазначається, що футболісту також пропонують роботу на телебаченні у якості експерта.
Серхіо Агуеро 15-го грудня оголосив на пресконференції про завершення кар'єри. На рішення футболіста повпливали проблем зі здоров'ям.
Агуеро стало зле під час поєдинку
- Наприкінці жовтня аргентинцю стало зле наприкінці першого тайму у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса.
- Гравець достроково завершив для себе поєдинок.
- Лікарі одразу ж повідомили, що при перших тестах виявлено аритмію. Вони додали, що це відбувається не вперше.
- Потім ЗМІ повідомили, що нападник каталонської команди ризикує завершити кар'єру, сам же футболіст спростував цю інформацію.