Агуеро може повернутися до Англії: Манчестер Сіті запропонував футболісту посаду в клубі

19 грудня 2021 , 17:13
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Джерело:

Ole

Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро може повернутися до Манчестер Сіті. Проте цього разу вже у якості посла клубу.

Агуеро наразі не відреагував

ЗМІ зазначають, що Манчестер Сіті запропонував посаду Агуеро в клубі. Аргентинський футболіст може стати послом команди.

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Проте сам Агуеро поки що не поспішає приймати пропозиції. Зазначається, що футболісту також пропонують роботу на телебаченні у якості експерта.

Серхіо Агуеро 15-го грудня оголосив на пресконференції про завершення кар'єри. На рішення футболіста повпливали проблем зі здоров'ям.

Агуеро стало зле під час поєдинку

До слова. Аргентинець влітку 2021-го розпрощався з Манчестер Сіті, він долучився до Барселони на правах вільного агента. У цьому сезоні Ла Ліги футболіст провів лише 4 матчі.
Автор: Дарина Жданович