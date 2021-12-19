Агуеро може повернутися до Англії: Манчестер Сіті запропонував футболісту посаду в клубі

Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро може повернутися до Манчестер Сіті. Проте цього разу вже у якості посла клубу.

Агуеро наразі не відреагував

ЗМІ зазначають, що Манчестер Сіті запропонував посаду Агуеро в клубі. Аргентинський футболіст може стати послом команди.

До теми Форвард Барселони Агуеро оголосив про завершення кар'єри і розплакався: щемливе відео

Проте сам Агуеро поки що не поспішає приймати пропозиції. Зазначається, що футболісту також пропонують роботу на телебаченні у якості експерта.

Серхіо Агуеро 15-го грудня оголосив на пресконференції про завершення кар'єри. На рішення футболіста повпливали проблем зі здоров'ям.

Агуеро стало зле під час поєдинку

Наприкінці жовтня аргентинцю стало зле наприкінці першого тайму у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Гравець достроково завершив для себе поєдинок.

Лікарі одразу ж повідомили, що при перших тестах виявлено аритмію. Вони додали, що це відбувається не вперше.

Потім ЗМІ повідомили, що нападник каталонської команди ризикує завершити кар'єру, сам же футболіст спростував цю інформацію.

Аргентинець влітку 2021-го розпрощався з Манчестер Сіті, він долучився до Барселони на правах вільного агента. У цьому сезоні Ла Ліги футболіст провів лише 4 матчі.