Агуеро наразі не відреагував

ЗМІ зазначають, що Манчестер Сіті запропонував посаду Агуеро в клубі. Аргентинський футболіст може стати послом команди.

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Проте сам Агуеро поки що не поспішає приймати пропозиції. Зазначається, що футболісту також пропонують роботу на телебаченні у якості експерта.

Серхіо Агуеро 15-го грудня оголосив на пресконференції про завершення кар'єри. На рішення футболіста повпливали проблем зі здоров'ям.

Агуеро стало зле під час поєдинку