Погані новини для Агуеро
Раніше медики повідомляли, що нападник Барселони пропустить три місяці через проблеми зі здоров'ям. Проте виявилося, що все набагато серйозніше, ніж очікувалося.
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Результати обстеження свідчать, що патологія гравця не сумісна з грою у професійний футбол. Наразі Агуеро залишається під пильним наглядом лікарів.
Проблеми Агуеро зі здоров'ям: що відомо
- У матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса Серхіо наприкінці першого тайму сигналізував арбітру, що потребує допомоги медиків. Аргентинець тримався за груди.
- Футболіст самостійно покинув поле та достроково завершив для себе поєдинок.
- Лікарі форварда повідомили, що при перших тестах виявлено аритмію, вона відбувається не вперше.
- Влітку Агуеро попрощався з Манчестер Сіті, він долучився до Барселони на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Ла Ліги нападник провів лише 4 матчі.