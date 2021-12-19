Агуэро пока не отреагировал

СМИ отмечают, что Манчестер Сити предложил должность Агуэро в клубе. Аргентинский футболист может стать послом команды.

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Однако сам Агуэро пока не спешит принимать предложения. Отмечается, что футболисту также предлагают работу на телевидении в качестве эксперта.

Серхио Агуэро 15-го декабря объявил на пресс-конференции о завершении карьеры. На решение футболиста повлияли проблемы со здоровьем.

Агуэро стало плохо во время поединка