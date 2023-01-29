Нарешті добрались і до них: виробник спортивної атрибутики Adidas припинив співпрацю з росіянами

Німецький виробник спортивого одягу Adidas зупинив співпрацю майже зі всіма російськими футболістами. Винятком став лише один тамтешній легіонер.

Російський атакувальний півзахисник Олексій Міранчук єдиний залишився без спортивних втрат. Інші російські гравці ще й частково залишились у виграшному становищі після розірвання контракту з Adidas.

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Єдиний щасливчик

Adidas наважився прийняти рішення розірвати контракти зі всіма гравцями з країни-агресора, які перебували у їхньому спонсорському пулі.

Недоторканим залишився тільки колишній партнер по Аталанті Руслана Маліновського Олексій Міранчук. Все через те, що гравець виступає в іноземному чемпіонаті, а саме захищає кольори італійського Торіно.

Інші російські гравці, які втратили угоду з Adidas, отримають ще й певний бонус. Футболістам виплатять грошову компенсацію за те, що достроково з ними було розірвано угоду.

Адідас раніше спонсорував й збірну Росії з футболу. Та німецький бренд вирішиш з ними розірвати угоду значно раніше, ще 1-го березня 2021 року. Все через початок війни Росії проти України. Також бренд не захотів бруднити своє ім'я і в майбутньому.

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