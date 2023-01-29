Російський атакувальний півзахисник Олексій Міранчук єдиний залишився без спортивних втрат. Інші російські гравці ще й частково залишились у виграшному становищі після розірвання контракту з Adidas.

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Єдиний щасливчик

Adidas наважився прийняти рішення розірвати контракти зі всіма гравцями з країни-агресора, які перебували у їхньому спонсорському пулі.

Недоторканим залишився тільки колишній партнер по Аталанті Руслана Маліновського Олексій Міранчук. Все через те, що гравець виступає в іноземному чемпіонаті, а саме захищає кольори італійського Торіно.

Інші російські гравці, які втратили угоду з Adidas, отримають ще й певний бонус. Футболістам виплатять грошову компенсацію за те, що достроково з ними було розірвано угоду.

Адідас раніше спонсорував й збірну Росії з футболу. Та німецький бренд вирішиш з ними розірвати угоду значно раніше, ще 1-го березня 2021 року. Все через початок війни Росії проти України.

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