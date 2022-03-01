Деталі не були оголошені. Ймовірно, причина – вторгнення військ РФ в Україну.
До слова Закликаємо протидіяти цій війні, – гравці збірної України звернулися до світової спільноти
Німецька компанія була партнером Росії ще з 2008 року. Контракт мав діяти до 2026 року.
Санкції проти російського футболу
- УЄФА розірвав 100-мільйонний контракт із Газпромом. Нову угоду сторони підписали у 2021 році. Контракт було розраховано до літа 2024 року.
- Також ФІФА та УЄФА усунули всі російські команди від турнірів. Фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі теж було відібрано.