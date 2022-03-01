Деталі не були оголошені. Ймовірно, причина – вторгнення військ РФ в Україну.

До слова Закликаємо протидіяти цій війні, – гравці збірної України звернулися до світової спільноти

Німецька компанія була партнером Росії ще з 2008 року. Контракт мав діяти до 2026 року.

Санкції проти російського футболу