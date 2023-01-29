Российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук единственный остался без спортивных потерь. Другие российские игроки еще частично остались в выигрышном положении после расторжения контракта с Adidas.

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Единственный счастливчик

Adidas решился принять решение разорвать контракты со всеми игроками из страны-агрессора, находившимися в их спонсорском пуле. Нетронутым остался только бывший партнер по Аталанте Руслана Малиновского Алексей Миранчук. Все потому, что игрок выступает в иностранном чемпионате, а именно защищает цвета итальянского Торино.

Другие российские игроки, потерявшие сделку с Adidas, получат еще и определенный бонус. Футболистам выплатят денежную компенсацию за то, что досрочно с ними было расторгнуто соглашение.

Адидас ранее спонсировал и сборную России по футболу. Да немецкий бренд решишь с ними расторгнуть сделку значительно раньше, еще 1 марта 2021 года. Все из-за начала войны России против Украины.

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