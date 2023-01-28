УАФ закликає УЄФА та ФІФА заборонити проведення навіть товариських поєдинків за участі команд з країни-агресора. Деякі європейські команди не до кінця усвідомлюють ситуації в Україні.

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Потреба повної ізоляції

Заборону на проведення товариських поєдинків з російськими командами ще ніхто не оголошував. Тому низка європейських колективів продовжують тішити клуби з країни агресора неофіційними матчами. Такі абсурди відбуваються на зимових зборах у Туреччині.

УАФ така позиція європейських команд не влаштовує. Тому українська асоціація вирішила попрохати світові організації про посилення санкцій щодо російських команд. Прессекретар збірної України Олександр Гливинський висловився щодо ситуації.

Хоча ігри в Туреччині мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту. Будь-які представники країни не мають права брати участі в міжнародних заходах, зокрема спортивних. Росія та її поплічниця Білорусь мають бути повністю ізольовані,

– розповів Гливинський.

Команди, які відмовились від спарингу з російськими колективами