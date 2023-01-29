18-річний український нападник пішов по стопах свого батька-терориста. Адже Максім Уваров є депутатом так званої "Луганської народної республіки", яку собі проголосили та визнають лише росіяни. Артур Уваров теж поповнив ряди зрадника України.

​Цікаво дізнатись Після секс-скандалу: ексзірка Барселони зіграв дебютний матч у в'язниці з охоронцем Роналдінью

Ще один зрадник України

Вихованець Динамо та Шахтаря не довго пробув без команди після того, як у квітні 2022 року його вигнали з київського клубу. Наразі Артур, який приховував, ким є його батько, перебуває на перегляді у російському Зеніті. Про це розповів батько молодого форварда, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Як виявилось, протягом останніх шести місяців вихованець Динамо відновлювався від травми, а робив він це у Санкт-Петербургу. Наразі доля Уварова-молодшого невідома. Клуб ухвалить рішення лише після закінчення зборів.

Нагадаємо, що у пітерському клубі продовжує працювати Анатолій Тимощук, який мовчить про війну, за що став справжнім зрадником України.

Батько 18-річного нападника розповів про враження Артура від перебування у російському гранді.

Звичайно, Артур задоволений запрошенням на перегляд, але він робить перший крок, щоб зрозуміти, наскільки набудеш форму після травми і будеш відповідати високим вимогам такої відомої команди. Зараз немає сенсу загадувати і не варто забігати вперед – це лише початок. Вже до середини лютого буде більш-менш ясно,

– сказав батько-терорист.

Відзначимо, що Уваров-молодший у липні 2021 року перебрався із Академії Шахтаря до Динамо. До такої держзради Артур виступав за молодіжну команду Динамо U-19.