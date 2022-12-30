Пеле та Марадона зустрілись на небі: зворушлива карикатура, яка доводить до сліз
Джерело:твітер Омара Момані
У четвер, 29 грудня, світ сколихнула сумна звістка – помер легендарний Пеле. Серце "Короля футболу" перестало битись у віці 82 років.
На жаль, протягом останніх днів світ готував до відходу футбольної легенди. Адже Пеле довгі роки боровся з раком, який щодня з'їдав колишнього футболіста зсередини.
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Неймовірна карикатура
Футбольні зірки та інші впливові люди прощаються з легендою у своїх соцмережах. Відомі архітектурні споруди підсвічують кольорами Бразилії, за яку успішно протягом кар'єри виступав Пеле.
Відомий карикатурист Омар Момані став автором нового шедевру. Талановитий художник показав зустріч Пеле із Дієго Марадоною на небі.
Нагадаємо, що легенда збірної Аргентини Марадона помер 25 листопада 2020 року.
Марадона тепло привітався з Пеле та обійняв його. Момані відобразив, що обидва колишні футболісти продовжують стежити за улюбленою грою мільйонів, але вже сидячи на хмаринках.
Така карикатура неабияк зворушує серце футбольних фанатів.
Карикатура двох легенд – Пеле та Дієго Марадони: дивіться відео
Рак виграв боротьбу за життя у Пеле
- Нагадаємо, що у Пеле був рак товстого кишківника, на якому восени 2021 року футболісту зробили операцію. Лікарі видалили пухлину, але боротьба за життя на цьому продовжилась. На жаль, триразовий чемпіон світу програвав – рак прогресував.
- Під час останнього позапланового візиту у лікарню медики повідомили – хімієтерапія вже ніяк не допомагає, а жити легенді футболу залишилось вже недовго. Тоді сім'я нападника почала збиратись у лікарняні палаті госпіталю Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу. Футболіст попрощався з рідними та близькими друзями.
- 29 грудня 2022 року Пеле відійшов у кращий світ.
- На рідному стадіоні Сантос, за який усю кар'єру виступав Пеле, ще завчасно почав готуватись до смерті легенди. У центральному колі арени "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої зображення бразильця.