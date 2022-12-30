Сумна звістка з'явилась 29 грудня. Свої останні дні Пеле провів у колі рідних в лікарняній палаті госпіталю Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

До теми Золота труна, рідні вже у лікарні: у Бразилії готуються до смерті легендарного Пеле

Світ вшановує пам'ять Пеле

Весь світ оплакую велику втрату футбольної легенди. Тепер Пеле возз'єднався з Дієго Марадоною на небі. Футбольні зірки та інші впливові люди з усього світу висловлюють співчуття родині Пеле.

У Ріо-де-Жанейро теж вшанували пам'ять колишнього нападника. Статую Христа-Спасителя підсвітили кольорами національного прапора Бразилії, за яку яскраву виступав "Король футболу". Він досі залишається єдиним у світі футболістом, який тричі перемагав на чемпіонаті світу (у 1958, 1962 і 1970 роках).



Вшанування Пеле / Фото з твітеру Relevo

Останні дні у житті "Короля футболу"