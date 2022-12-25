Нещодавно 82-річний Пеле знову потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, але цього разу його візит у госпіталь не був плановим. Згодом стало відомо, що хімієтерапія, яку проходить колишній нападник збірної Бразилії, вже не допомагає, а рак продовжує з'їдати Пеле зсередини.

До теми Рак з'їдає легенду футболу зсередини: Пеле стає все гірше

Життя легендарного футболіста добігає кінця

Через що лікарі та рідні легенди вирішили залишити Пеле під наглядом медиків. Тому новорічні свята пройдуть для Пеле у лікарняних палатах. Ці дні можуть стати останнім у житті бразильця. Але, як видно на відео, колишньому нападнику взагалі не до святковостей.

Пеле у важкому стані: дивіться відео

Він прикутий до ліжка, важко дихає та майже не реагує на те, що показують йому на смартфоні рідні. На жаль, скоро футбольний світ може втратити ще одну легенду.

У його рідному Сантосі вже готуються до смерті Пеле. У центральному колі футбольного поля стадіону "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле.



Золота труна для Пеле / Фото AS

До слова. Пеле пограв за бразильський Сантос до 1975 року.

Рідні колишньої зірки футболу вже приїхали у лікарню, аби попрощатись із зірковим родичем.

Хоча була інформація, що Пеле самостійно дивився Мундіаль у Катарі та навіть привітав збірну Аргентини з перемогою на ЧС-2022. Він закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.

Раніше родина колишнього нападника збірної Бразилії заперечувала важкий стан Пеле та запевняла, що ЗМІ усе перебільшують.

Важливо! Декілька років вже триває боротьба Пеле із раком. Восени 2021 року бразилець ліг на операційний стіл, де лікарі видалили пухлину, яка утворилась у товстому кишківнику. Однак хірургічне втручання не надто покращило стан колишнього футболіста. Він постійно планово приїжджав у госпіталь, щоб пройти курси хімієтерапії та обстеження.