Нещодавно 82-річний Пеле знову потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, але цього разу його візит у госпіталь не був плановим. Згодом стало відомо, що хімієтерапія, яку проходить колишній нападник збірної Бразилії, вже не допомагає, а рак продовжує з'їдати Пеле зсередини.
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Життя легендарного футболіста добігає кінця
Через що лікарі та рідні легенди вирішили залишити Пеле під наглядом медиків. Тому новорічні свята пройдуть для Пеле у лікарняних палатах. Ці дні можуть стати останнім у житті бразильця. Але, як видно на відео, колишньому нападнику взагалі не до святковостей.
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Він прикутий до ліжка, важко дихає та майже не реагує на те, що показують йому на смартфоні рідні. На жаль, скоро футбольний світ може втратити ще одну легенду.
У його рідному Сантосі вже готуються до смерті Пеле. У центральному колі футбольного поля стадіону "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле.
Золота труна для Пеле / Фото AS
Рідні колишньої зірки футболу вже приїхали у лікарню, аби попрощатись із зірковим родичем.
Хоча була інформація, що Пеле самостійно дивився Мундіаль у Катарі та навіть привітав збірну Аргентини з перемогою на ЧС-2022. Він закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.
Раніше родина колишнього нападника збірної Бразилії заперечувала важкий стан Пеле та запевняла, що ЗМІ усе перебільшують.