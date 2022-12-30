На жаль, протягом останніх днів світ готував до відходу футбольної легенди. Адже Пеле довгі роки боровся з раком, який щодня з'їдав колишнього футболіста зсередини.

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Неймовірна карикатура

Футбольні зірки та інші впливові люди прощаються з легендою у своїх соцмережах. Відомі архітектурні споруди підсвічують кольорами Бразилії, за яку успішно протягом кар'єри виступав Пеле.

Відомий карикатурист Омар Момані став автором нового шедевру. Талановитий художник показав зустріч Пеле із Дієго Марадоною на небі.

Нагадаємо, що легенда збірної Аргентини Марадона помер 25 листопада 2020 року.

Марадона тепло привітався з Пеле та обійняв його. Момані відобразив, що обидва колишні футболісти продовжують стежити за улюбленою грою мільйонів, але вже сидячи на хмаринках.

Така карикатура неабияк зворушує серце футбольних фанатів.

Карикатура двох легенд – Пеле та Дієго Марадони: дивіться відео

Рак виграв боротьбу за життя у Пеле