К сожалению, в последние дни мир готовил к уходу футбольной легенды. Ведь Пеле долгие годы боролся с раком, ежедневно съедавшим бывшего футболиста изнутри.
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Невероятная карикатура
Футбольные звезды и другие влиятельные люди прощаются с легендой в своих соцсетях. Известные архитектурные сооружения подсвечиваются цветами Бразилии, за которую успешно на протяжении карьеры выступал Пеле.
Известный карикатурист Омар Момани стал автором нового шедевра. Талантливый художник показал встречу Пеле с Диего Марадоной на небе.
Напомним, что легенда сборной Аргентины Марадона умерла 25 ноября 2020 года.
Марадона тепло поздоровался с Пеле и обнял его. Момани запечатлел, что оба бывших футболиста продолжают следить за любимой игрой миллионов, но уже сидя на облаках.
Такая карикатура очень трогает сердце футбольных фанатов.
Карикатура двух легенд – Пеле и Диего Марадоны: смотрите видео
Рак выиграл борьбу за жизнь в Пеле
- Напомним, что у Пеле был рак толстого кишечника, на котором осенью 2021 года футболисту сделали операцию. Врачи удалили опухоль, но борьба за жизнь на этом продолжилась. К сожалению, трехкратный чемпион мира проигрывал – рак прогрессировал.
- Во время последнего внепланового визита в больницу медики сообщили – химиотерапия уже никак не помогает, а жить легенде футбола осталось уже недолго. Тогда семья нападающего начала собираться в больничную палату госпиталя. Альберто Эйнштейна в Сан-Паулу. Футболист попрощался с родными и близкими друзьями.
- 29 декабря 2022 года Пеле ушел в лучший мир.
- На родном стадионе Сантос, за который всю карьеру выступал Пеле, еще раньше начал готовиться к смерти легенды. В центральном круге арены "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которой изображение бразильца.