За інформацією журналіста Френка Халіда, Пеле вже попрощався з родиною та близькими друзями, які вже приїхали у лікарню. На жаль, останні дні легенди футболу проходять у лікарняній палаті.

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Раніше вже повідомлялося, що Пеле перевели на паліативне лікування, де лікарі намагаються полегшити його болі та муки перед смертю.

Тим часом на стадіоні рідного для Пеле клубу Сантос вже готуються до відходу легенди в інший світ. У центральному колі футбольного поля "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле.

Скоро Пеле зустрінеться з Дієго Марадоною, але, на жаль, вже не у цьому світі.

Також бразильський клуб оновить емблему на честь Пеле. У січні 2023 року на верху лого Сантоса з'явиться корона.

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