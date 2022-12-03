Пеле не зміг побороти рак кишки. Наразі лікарі лише намагаються затишити біль бразильської зірки.

Варте уваги Несподівано знепритомнів на тренуванні: помер молодий колумбійський футболіст

Крім основних симптомів раку кишки, у колишнього футболіста була задишка та набряки по всьому тілу. Зараз він отримує тільки заспокійливе лікування, оскільки не піддається інвазивним методам лікування (процедура, яка пов'язана з проникненням через природні зовнішні бар'єри організму, напркилад ін'єкція, або хірургічна операція). Паліативне лікування призначають пацієнтам з прогресуючими та потенційно небезпечними для життя захворюваннями. Пеле залишається в лікарні для продовження лікування.

Також дочка Пеле Келі спростовує інформацію та спихає все на гіперболізацію зі сторони журналістів:

"Немає нічого несподіваного, немає надзвичайної ситуації. ЗМІ знову надмірно на все реагують", – сказала Келі.