Рак таки переміг "Короля футболу" у боротьбі за його життя. Наприкінці листопада Пеле позапланово потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, куди регулярно їздив на курси хімієтерапії.

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Рак переміг Пеле

Нагадаємо, що Пеле протягом декількох років вів боротьбу з раком. Восени 2021 року колишній футболіст переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишківнику. Однак хірургічне втручання не надто покращило стан легенди.

Новий терміновий візит Пеле у лікарню був пов'язаний з появою набряків та серцевою недостатністю. Крім того, бразилець був дуже неспокійним і у нього діагностували сплутаність свідомості.

Лікарі не стали робити жодних прогнозів щодо стану здоров'я Пеле. ЗМІ повідомляли про критичний стан бразильця, але рідні футболіста заперечували цю інформацію, запевняючи, що преса перебільшує чутки про стан здоров'я його зіркового родича.

Довга боротьба за життя

На превеликий жаль, чутки стали реальністю – лікування ніяк не допомагає Пеле, а рак лише продовжував прогресувати. У колишнього нападника збірної Бразилії почались серйозні проблеми з нирками та серцем.

Хоча була інформація, що бразилець дивився за Мундіалем у Катарі та навіть привітав збірну Аргентини з тріумфом на ЧС-2022. Він закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.

Пеле провів своє останнє Різдво у лікарняній палаті. Медики завчасно повідомили, що жити бразильцю залишилось недовго. Тому останні дні життя триразовий чемпіон світу провів у колі найрідніших.

Сантос, рідний клуб Пеле, ще завчасно почав готуватись до смерті легенди. У центральному колі стадіону "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення бразильця.

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