Зозуля: Бо ми всі – "народна армія"

Роман Зозуля грає в іспанській Фуенлабраді, але навіть виступи за кордоном не заваджають футболісту робити добро для рідної країни. Нападник показав чергову порцію допомоги, яка попрямує на передову.

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Транспорті можливості української армії поповняться одразу трьома автомобілями. Зозуля розповів, що з цим йому допомогли український футболіст Роман Безус та відомий агент Олександр Панков. На цьому Роман навіть не планує зупинятись.

Запрягайте хлопці коней, які вже мчать до вас. 2 машини відправляться до підрозділів ЗСУ, а одна одразу із західного кордону їде до наших прикордонників на Донецькому напрямку. Дякую за допомогу Олександру Панкову і Роману Безусу. Працюємо далі заради перемоги. Бо ми всі – "народна армія",

– написав Зозуля.

Нагадаємо, що раніше Зозуля разом із Безусом виставляли іменні футболки з автографами на аукціон присвячений Україні.



Автівки прямують на передову / Фото з фейсбуку футболіста



Презент нашим захисникам від Зозулі / Фото з фейсбуку футболіста

Зозуля вже не один рік підтримує українську армію