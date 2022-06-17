Зозуля: Потому что мы все – "народная армия"

Роман Зозуля играет в испанской Фуэнлабраде, но даже выступления за границей не мешают футболисту делать добро для родной страны. Нападающий показал очередную порцию помощи, которая направится на передовую.

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Транспортные возможности украинской армии пополнятся сразу тремя автомобилями. Зозуля рассказал, что ему помогли украинский футболист Роман Безус и известный агент Александр Панков. На этом Роман даже не собирается останавливаться.

Запрягайте ребята, которые уже мчатся к вам. 2 машины отправятся в подразделения ВСУ, а одна сразу с западной границы едет в наши пограничники на Донецком направлении. Спасибо за помощь Александру Панкову и Роману Безусу. Работаем дальше ради победы. Потому что мы все – "народная армия",

– написал Зозуля.

Напомним, что ранее Зозуля вместе с Безусом выставляли именные футболки с автографами на аукцион, посвященный Украине.



Автомобили направляются на передовую / Фото из фейсбука футболиста



Презент нашим защитникам от Зозули / Фото из фейсбука футболиста

Зозуля уже не один год поддерживает украинскую армию