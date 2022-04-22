Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде.

Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно, запакованих різним корисним і важливим приладдям.

Ось такі Великодні подаруночки для наших Героїв.

Дмитро Чигиринський, "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad , українська діаспора в Мадриді, Володимир Володимирович, Наталія Попова, дякую за допомогу, без вас би цього не було.

Працюємо далі.