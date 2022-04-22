Зозуля: Додаткова броня їм зайвою не буде
Чергова порція допомоги прямує в Україну від Романа Зозулі. Колишній форвард головної команди країни разом із небайдужими викупив дві броньовані автівки.
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Разом із автомобілями попрямувало ще й багато корисного для ЗСУ. Зозуля назвав це подарунками для українських захисників до Великодня.
- Роман Зозуля виступає в іспанській Фуенлабраді, але це не заваджає йому активно допомагати рідній країні. Футболіст ще спочатку війни на Донбасі почав підтримувати українську армію.
- Нападник передає не лише військові приладдя, а й автомобілі швидкої допомоги та гуманітарку.
- Колишній форвард збірної України передав свою футболку на благодійний аукціон на підтримку країни.
- Зозуля разом із Андрієм Луніним зустрілись з українськими біженцями у Мадриді.
Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі