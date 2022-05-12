Зозуля: Зараз інші часи та герої теж

Український легіонер щодня допомагає Україні наближувати її перемогу над Росією, яка нахабно 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення у сусідню територію. Роман Зозуля розпочав благодійний аукціон.

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Досвідчений футболіст виставив презент від українських захисників – "убекс" (бойова тактична сорочка) військового "Азов Дніпро". На ній є автографи усіх бійців цього підрозділу.

Важливо! Стартова ціна такого унікального лота становить 1 тисячу доларів. Аукціон закінчиться 17 травня о 17:05.

Зозуля у пості відзначив, що раніше в Україні героями називали футболістів головної команди країни, а тепер героями є наші військові, які віддають життя за мирне небо над головами українського народу.

Пам'ятаєте часи, коли ми, гравці збірної України, вважалися мало не національними героями, які представляють Україну за її межами? Про нас говорили, писали, на нас рівнялися, ми залишали автографи на м'ячах та футболках. Зараз інші часи та герої теж. Раніше вони були нашими палкими вболівальниками, а сьогодні – ми їхні найбільші фанати,

– написав Роман.

Зозуля не втомлюється допомагати армії

Навіть виступи у далекій Іспанії не заваджають Роману активно допомагати рідному українському народу. Зозуля ще від початку війни на Донбасі постійно підтримує українських військових.

Після 24 лютого футболіст передав в Україну автомобілі швидкої допомоги та гуманітарну допомогу.

Колишній форвард збірної разом із іншим легіонером Романом Безусом передав свою футболку на благодійний аукціон на підтримку країни.

Зозуля разом із українським голкіпером Реалу Андрієм Луніним зустрічались з українськими біженцями у Мадриді, які вимушено покинули рідні домівки через російську агресію.

Футболіст займається закупівлею броньованих автомобілів та мотоциклів для ЗСУ.

Повний текст із публікації

Пам'ятаєте часи, коли ми, гравці збірної України, вважалися мало не національними героями, які представляють Україну за її межами? Про нас говорили, писали, на нас рівнялися, ми залишали автографи на м'ячах та футболках. Зараз інші часи та герої теж інші. Раніше вони були нашими палкими вболівальниками, а сьогодні - ми їхні найбільші фанати.Вже кілька років я вболіваю за "Азов Дніпро". Сьогодні найкращі гравці цього військового джентльменського клубу поставили свої автографи на "убексі" одного з Героїв. Це найкрутіший для мене подарунок, але я вирішив виставити сорочку на АУКЦІОН. Бо нашим захисникам потрібна ще купа різних потрібних і дорогих речей.

Стартова ціна – 1000 доларів Завершення аукціону – 17.05 о 17.05