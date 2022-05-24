Зозуля: Я великий фанат наших захисників

Колишній форвард збірної України не лише фізично допомагає армії із далекої Іспанії, а й морально підтримує наших військових. Роман Зозуля зустрівся з бійцями, які прилетіли у Мадрид на лікування та реабілітацію.

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