Сьогодні вночі до Мадриду прилетіли українські Герої на лікування та реабілітацію. Так, як я великий фанат наших захисників, то не міг пропустити нагоду поспілкуватися з ними і привітати зі святом.

Немає у мене більших кумирів, ніж наші Воїни. Захоплююсь і вірю в кожного. Ви вже не лише в історії України, але і у світовій.