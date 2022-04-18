Відео зустрічі біженців із футболістами

Відзначимо допомогу Зозулі. Роман ще з початку війни на Донбасі постійно підтримує українську армію. Футобліст активно передає не лише військові приладдя, а й автомобілі швидкої допомоги та гуманітарку.

Колишній форвард збірної України передав свою футболку на благодійний аукціон на підтримку країни.