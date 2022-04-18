Тепла зустріч українців в Іспанії
Андрій Лунін та Роман Зозуля грають в іспанському чемпіонаті, але навіть така відстань не заваджає футболістам робити добрі справи для українського народу. Гравці зустрілись зі біженцями, які через війну покинули рідні домівки.
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Зустріч відбулась у Мадриді. Футболісти тепло привітали усіх земляків, робили спільні фото, залюбки залишали автографи на футбольних сувенірах. У центрі, який відвідали гравці проживає 80 діток.
Навіть без невеликого товариського матчу не обійшлось. Лунін та Зозуля зіграли у футбол із старшими дітьми.
Відео зустрічі біженців із футболістами
Відзначимо допомогу Зозулі. Роман ще з початку війни на Донбасі постійно підтримує українську армію. Футобліст активно передає не лише військові приладдя, а й
автомобілі швидкої допомоги та гуманітарку.
Колишній форвард збірної України
передав свою футболку на благодійний аукціон на підтримку країни.