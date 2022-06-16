Зозуля: Вже зовсім скоро вона прибуде в місце призначення

Український легіонер іспанської Фуенлабради не гає жодної вільної хвилини, щоб допомогти українським військовим, які мужньо боронять нашу країну від ворога. Роман Зозуля завдяки добродіям зміг організувати на передову ще одну машину швидкої допомоги.

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Колишній нападник збірної України похизувався автомобілем на своїй сторінці у фейсбуці. Важкі часи та війна змусили футболіста навчитись розбиратись не лише в елітних автівках, а й медичних автомобілях.

Зозуля зазначив, що машина, яка цінніша за будь-який McLaren, поїде до 25-ї бригади