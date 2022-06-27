Зозуля: Вони воюють за нашу історію

Колишній нападник збірної України відповів на декілька запитань, які собі задають українці під час війни. Роман Зозуля розуміє, що український народ вже втомився від воєнних дій, усі хочуть повернутись до вцілілих рідних домівок та жити своїм буденним життям.

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Футболіст знає, що війна вже втомила й українських захисників, які щодня віддають життя за свободу країни та територіальну цілісність.

Однак форвард іспанського клубу впевнений, що українці та усі небайдужі не втомились допомагати нашим бійцям, які у пекельних умовах захищаються не лише домівки, а й воюють за нашу свободу, наше теперішнє, майбутнє та право на життя.

Зозуля зауважив, що війна не розпочалась 24 лютого, вона триває вже восьмий рік. Футболіст гадає, що усі українці винні у тому, що дозволили окупантам розпочати повномасштабне вторгнення у нашу країну.

Ми хибно вважаємо, що велика війна почалася 24 лютого. Адже вона триває 8 років. І в тому, що окупанти зважилися на повномасштабний наступ – є провина кожного з нас. Бо за ці 8 років ми дозволили собі абстрагуватися від війни на Сході. Тому давайте більше не повторювати цю помилку,

– написав форвард.

"Ми маємо пам’ятати, що в той момент, коли в одному домі стало спокійно і тихо, то хтось з наших Героїв заплатив за це своїм життям. За ці 4 місяці Україна пролила надто багато крові і тепер просто втомитися і абстрагуватися від всього не можливо. Слава ЗСУ", – додав Зозуля.

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