Українські легкоатлетки знову підкорюють міжнародні змагання. Цього разу стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал на турнірі у Німеччині.

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли участь на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау, інформує 24 канал.

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Український п'єдестал

Знову головна боротьба за нагороди була між представницями України. Юлії Левченко вдалось здобути над Ярославою Магучіх другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Ярославу за кількістю спроб. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.

Додамо, що українки вважаються головними фаворитками у своїй дисципліні, не даючи суперницям шансу на перемогу.

Цього разу трійку лідерів замкнула теж українка Ірина Геращенко. Яка як і Юлія Левченко є вихованкою київської тренерки Ірини Пустовойт, стала третьою, підкоривши планку на висоті 1,90 м.

Трійка лідерок