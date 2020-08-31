Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у першому колі US Open. Вона перемогла більш досвідчену росіянку Дарію Касаткіну.

Щоб перемогти росіянку, Костюк знадобилося лише одна година на одна хвилина. Перемога українки була більш ніж впевнена.

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У першому сеті Касаткіна виграла лише один гейм, здійснивши брейк на подачі українки. натомість Костюк виграла всі три подачі суперниці.

Не залишила шансів росіянці Костюк і в другому сеті. І знову три брейки на подачі Касаткіної. Тільки цього разу суперниця змогла виграти два гейми.

Марта Костюк – Дарія Касаткіна 2:0 (6:1, 6:2)

Тож Марта Костюк виходить у другий раунд US Open. Там її суперницею буде переможниця пари Корі Гофф – Анастасія Севастова.

Відзначимо, що ще одна українка Ангеліна Калініна поступилася у першому колі турніру. Їй в суперниці випала третя ракетка світу та перша сіяна на US Open Кароліна Плішкова.