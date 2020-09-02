Українська тенісистка Катерина Козлова завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті США (US Open) з тенісу.

У матчі другого кола 26-річна українка поступилася шостій сіяній чешці Петрі Квітовій (№12 WTA) у двох сетах – 6:7, 2:6, пише 24 канал.

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У наступному раунді Квітова зіграє проти Кірстен Фліпкенс або Джесіки Пегули.

Ще одна українка Катерина Бондаренко програла представниці Хорватії Петрі Мартіч в другому раунді US Open – 3:6, 4:6.

У першому сеті Бондаренко віддала восьмій сіяній три гейми на своїй подачі, зробивши у відповідь лише один брейк – 3:6. Долю другої партії вирішив десятий гейм – Мартіч зробила брейк і виграла 6:4.

Матчі інших українок

Також матчі другого раунду проведе ще дві представниці України Даяна Ястремська і Марта Костюк. Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька покинули турнір за підсумками першого раунду. Леся Цуренко знялася зі змагань через травму ліктя.

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в US Open через побоювання, пов'язаних з пандемією COVID-19.