Ролан Гаррос-2020: Світоліна і троє українок зіграють в основній сітці
Організатори Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) опублікували списки учасників основного турніру. Відразу четверо представниць України зіграють в основній сітці.
Окрім Еліни Світоліної, яка пропускає US Open, в основній сітці Ролан Гаррос зіграють Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Про це інформує сайт Ролан Гаррос.
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Троє українок виступлять у кваліфікації
Відразу троє українок спробують пробитися в основну сітку Ролан Гаррос через сито кваліфікації.
Зокрема, це Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
Зазначимо, що тільки Марта Костюк продовжує боротьбу на US Open, що триває у Нью-Йорку (США).
У чоловічому турнірі з відбору стартують Ілля Марченко та перша ракетка України Сергій Стаховський.