Організатори Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) опублікували списки учасників основного турніру. Відразу четверо представниць України зіграють в основній сітці.

Окрім Еліни Світоліної, яка пропускає US Open, в основній сітці Ролан Гаррос зіграють Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Про це інформує сайт Ролан Гаррос.

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Троє українок виступлять у кваліфікації

Відразу троє українок спробують пробитися в основну сітку Ролан Гаррос через сито кваліфікації.

Зокрема, це Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Зазначимо, що тільки Марта Костюк продовжує боротьбу на US Open, що триває у Нью-Йорку (США).

У чоловічому турнірі з відбору стартують Ілля Марченко та перша ракетка України Сергій Стаховський.