Українська тенісистка Марта Костюк пройшла в основну сітку турніру US Open завдяки тому, що словенка Полона Герцог знялася з турніру.

Для 18-річної Костюк це може бути дебютний виступ в основній сітці US Open. У 2018 році українка не зуміла подолати кваліфікацію, повідомляє btu.org.ua.

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Крім 18-річної Костюк в американському "шоломі" повинні взяти участь ще п'ятеро українок – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова, яка вже приступила до тренувань в Нью-Йорку.

Коли відбудеться US Open

Відкритий чемпіонат США стартує 31 серпня і стане другим турніром Великого шолома в сезоні після Australian Open.

US Open пропустять перша ракетка світу Ешлі Барті, чинна чемпіонка турніру Бьянка Андреєcку і ще три представниці топ-10 рейтингу WTA: Сімона Халеп, Кікі Бертенс і Белінда Бенчіч.