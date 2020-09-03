18-річна українська тенісистка Марта Костюк несподівано перемогла латвійку Анастасію Севастову у другому колі US Open. Українка вперше у своєї кар'єрі зуміла пробитись у третій раунд Відкритого чемпіонату США.

Українка перемогла суперницю у двох сетах. Матч тривав 1 годину 23 хвилини, інформує 24 канал.

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Марта Костюк – Анастасія Севастова 2:0 (7:3, 7:6)

Гра для Костюк розпочиналась дуже впевнено з трьох подач на виліт. Українка не віддала жодної подачі суперниці. Схоже, Костюк перед матчем гарно вивчила Севастову та не дала наблизитись їй до позитивного результату у першому сеті.

Запорукою успіху представниці України стала чудова гра на власних подачах – 84% виграних м'ячів на першій та 71% – на другій.

У другій партії усе вирішилося на тайбрейку. Костюк програвала 2:5, але змогла виграти п'ять розіграшів поспіль та завершити гру на свою користь.

Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилась у третій раунд на US Open, до цього українці вдавався такий результат на Australian Open. Тепер на Марту чекатиме надскладний екзамен проти японки Наомі Осаки, яка вже після відновлення сезону на турнірі у Нью-Йорку перемогла іншу українку Даяну Ястремську. До слова, тенісистки ще жодного разу не перетинались на корті.

Японка у другому раунді перемогла свою суперницю з Італії Камілу Джорджі. Осака п'ятий рік поспіль зіграє у третьому колі US Open.

Тенісистки поміряються силами вже у 4 вересня. Призовий фонд турніру складає 21 мільйон доларів.

Додамо, що у минулому колі Костюк перемогла росіянку Дарію Касаткіну.

Костюк – Севастова відеоогляд матчу