Перемовини відновлено: Зідан все ж може очолити Баварію

Влітку 2024 року посаду головного тренера Баварії залишить Томас Тухель. Основним кандидатом на посаду був Юліан Нагельсманн.

Нещодавно Баварія відмовилась від кандидатури Зізу на користь очільника збірної Німеччини. Однак Нагельсманн продовжив контракт з національною командою до 2026 року.

Читайте також Історична подія: воротар Баварії став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів

Зідан тепер головний претендент на посаду головного тренера

Зізу знаходиться за крок від того, щоб стати очільником Баварії в наступному сезоні. Перемовини між французьким тренером і мюнхенським клубом перебувають на фінішній прямій. Люди, які обізнані з перемовинами між двома сторонами, вважають угоду, яка ще не підписана, практично завершеною.

Зідан вже звернувся до керівництва клубу з проханням посилити склад, особливо лінію захисту.

Тренерський досвід Зінедіна Зідана обмежується лише мадридським Реалом, яким він керував протягом двох різних періодів – 2016-2018 та 2019-2021 років. З "вершковими" він здобув три титули Ліги чемпіонів і два титули Ла Ліги.

Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 63 очки. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".

Хто ще цікавився Зінедіном Зіданом