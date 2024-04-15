Вирішальну перемогу новоспечений чемпіон здобув у матчі проти Вердера. Леверкузенці розгромили суперника з рахунком 5:0, після чого яскраво відсвяткували довгоочікуваний тріумф разом з уболівальниками, пише 24 Канал.

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Команда Хабі Алонсо проводить легендарний сезон

Завдяки цьому результату підопічні Хабі Алонсо вчергове переписали історію німецького та світового футболу. Наразі "аптекарі" залишаються єдиною командою у топчемпіонатах Європи, яка ще не програла жодного поєдинку в сезоні.

Окрім цього Баєр продовжив серію без поразок у Бундеслізі від старту кампанії до 29 матчів (25 перемог, 4 нічиїх) та перевершив рекорд чемпіонату, який у сезоні-2013/2014 встановила Баварія, не програвши у 28 стартових поєдинках Бундесліги.

Всього ж безпрограшна серія нового чемпіона Німеччини в усіх турнірах тепер складає 43 матчі – це повторення рекорду топ-5 чемпіонатів Європи, який одноосібно утримував Ювентус.



Баєр повторив рекордну безпрограшну серію в європейському футболі / Фото з сайту Transfermarkt

Важливо. Одноосібним рекордсменом леверкузенці можуть стати вже 18 квітня у чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Вест Гема.

Зазначимо, що до сезону-2023/2024 Баєр у своїй історії здобув лише 2 трофеї – Кубок УЄФА-1987/1988 та Кубок Німеччини-1992/1993.

У нинішній кампанії клуб може перевершити кількість титулів за попередні 120 років. Команда Хабі Алонсо в першому матчі Ліги Європи перемогла Вест Гем з рахунком 2:0, а також дійшла до фіналу національного Кубка, де зіграє з Кайзерслаутерном з Бундесліги 2.