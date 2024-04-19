Нещодавно Баварія відмовилась від кандидатури Зізу на користь очільника збірної Німеччини. Однак Нагельсманн продовжив контракт з національною командою до 2026 року.
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Зідан тепер головний претендент на посаду головного тренера
Зізу знаходиться за крок від того, щоб стати очільником Баварії в наступному сезоні. Перемовини між французьким тренером і мюнхенським клубом перебувають на фінішній прямій. Люди, які обізнані з перемовинами між двома сторонами, вважають угоду, яка ще не підписана, практично завершеною.
Зідан вже звернувся до керівництва клубу з проханням посилити склад, особливо лінію захисту.
Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 63 очки. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".
Хто ще цікавився Зінедіном Зіданом
- Зізу отримував пропозицію очолити збірну Алжиру, але довго обдумував це рішення.
- У 2023 році з'явилась інформація, що французький тренер може очолити Марсель, в якому на той час грав українець Руслан Маліновський.
- Також у послугах Зідана були зацікавлені лондонський Тоттенхем та збірна Бразилії.