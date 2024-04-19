Нещодавно Баварія відмовилась від кандидатури Зізу на користь очільника збірної Німеччини. Однак Нагельсманн продовжив контракт з національною командою до 2026 року.

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Зідан тепер головний претендент на посаду головного тренера

Зізу знаходиться за крок від того, щоб стати очільником Баварії в наступному сезоні. Перемовини між французьким тренером і мюнхенським клубом перебувають на фінішній прямій. Люди, які обізнані з перемовинами між двома сторонами, вважають угоду, яка ще не підписана, практично завершеною.

Зідан вже звернувся до керівництва клубу з проханням посилити склад, особливо лінію захисту.

Нагадаємо. Тренерський досвід Зінедіна Зідана обмежується лише мадридським Реалом, яким він керував протягом двох різних періодів – 2016-2018 та 2019-2021 років. З "вершковими" він здобув три титули Ліги чемпіонів і два титули Ла Ліги.

Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 63 очки. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".

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