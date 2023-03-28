Під час міжнародної паузи Тоттенхем залишився без тренера. Лондонський клуб вирішив попрощатися із Антоніо Конте, який критикував керівництво та не зміг вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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До закінчення цього сезону "шпор" буде очолювати колишній асистент італійця Крістіан Стелліні. Втім клуб вже шукає варіанти, хто міг би очолити команду влітку.

План В після Нагельсманна

Основним варіантом для Тоттенхема був Юліан Нагельсманн, якого нещодавно звільнили з Баварії. Втім німець поки не планує відновлювати тренерську кар'єру і не факт, що захоче влітку.

Саме того лондонці пропрацьовують ще один варіант. Серед головних претендентів на посаду є легенда французького футболу Зінедін Зідан, який знаходиться без роботи з 2021 року.

Спеціаліст сподівався очолити свою національну збірну після ЧС-2022 Але після того, як Франція продовжила контракт з Дідьє Дешамом, Зізу готовий до нових викликів. Іншими альтернативними варіантами для Тоттенхема є Роберто Де Дзербі та Луїс Енріке.

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Вся тренерська кар'єра в Реалі

Відзначимо, що вся тренерська кар'єра Зідана пов'язана з Реалом. Спочатку він працював там асистентом у Карло Анчелотті, після чого керував Кастільєю (другою командою клубу).

У 2016 році Зінедін очолив першу команду і привів її до трьох перемог в Лізі чемпіонів поспіл. Залишивши посаду у 2018-му, він повернувся за рік і попрацював два сезони. Окрім трьох трофеїв ЛЧ, Зідан виграв ще 8 титулів з Реалом.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні АПЛ Тоттенхем веде боротьбу за місце в топ-четверці. Наразі "шпори" як раз і йдуть четвертими, але вони зіграли більше матчів, ніж всі основні конкуренти: