Німці на домашній арені здолали лондонський Арсенал з рахунком 1:0. Це дозволило їм уперше за 4 роки пробилися у півфінал турніру.

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Епохальне досягнення

В основному складі Баварії цей матч провів Мануель Ноєр. Він здійснив три сейви, що дозволило йому провести "сухий" поєдинок.

Тепер на рахунку досвідченого німецького воротаря 58 "кліншитів" у Лізі чемпіонів за кар'єру, і за цим показником він став новим рекордсменом турніру. Історичної позначки він досягнув у своєму 140-му матчі в найпрестижнішому європейському змаганні.

За числом поєдинків "на нуль" 38-річний воротар перевершив легендарного Ікера Касільяса, з яким до цього ділив перше місце.



Ноєр став рекордсменом Ліги чемпіонів за "сухими" матчами / Фото з соцмереж турніру

Топ-5 воротарів зі кількістю "кліншитів" у Лізі чемпіонів

Мануель Ноєр – 58 матчів Ікер Касільяс – 57 Джанлуїджі Буффон – 52 Едвін ван дер Сар – 51 Петр Чех – 49

До слова. Мануель Ноєр є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Баварії. Він здобував цей престижний трофей у 2013 та 2020 роках.

Зазначимо, що почати відриватися від переслідувачів німецький воротар матиме можливість вже в нинішньому сезоні. У півфіналі Баварія зіграє проти мадридського Реала. Перші поєдинки цієї стадії заплановані на 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді відбудуться 7 та 8 травня.