Бразильська збірна кинулась на пошуки нового тренера після відходу з цієї посади Тіте. Цікаво, що 61-річний наставник хоче взяти перерву у тренерській кар'єрі одразу на декілька місяців, але претенденти на Тіте вже не дають йому спокій із пропозиціями.

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Бразилія шукає лише серед топових наставників

"Селесао" ж шукає наступника Тіте лише серед топових тренерів Європи. Однак переманити когось на роботу у збірній під час розпалу сезону, буде вкрай складно. Топові наставники не поспішають покидати роботу в європейських грандах.

Від роботи на чолі збірної Бразилії вже відмовились нинішні наставники Манчестер Сіті та Реала Пеп Гвардіола та Карло Анчелотті. Останній хоче до кінця відпрацювати контракт із "Королівським клубом", який розрахований до 30 червня 2024 року.

Тепер бразильська збірна звернула увагу на колишнього тренера Реала Зінедіна Зідана. "Селесао" запропонує легендарному французу угоду, але раніше зазначалось, що Зідан мріє попрацювати із рідною Францією.

Хоча "Ле Бле" не збирається прощатись із Дідьє Дешамом, який вивів збірну у фінал ЧС-2022. Наставник буде готувати команду до Євро-2024.

Зверніть увагу! Останнім клубом у тренерській кар'єрі Зідана був мадридський Реал, який він покинув влітку 2021 року. Від того часу Зінедін перебуває без роботи. Обіймав різні посади у "Королівському клубі", який привів до 11 трофеїв.